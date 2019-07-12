桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣（後排左）日前因為在line群組上的情緒發言，遭長榮航空解雇。（資料照片 甘嘉雯攝）

長榮罷工落幕後，勞資雙方看似暫時休兵，但因語言罷凌引發飛安疑慮，陸姓機師和空服員郭芷嫣都被解雇了。空服員工會力挺郭芷嫣，律師揚言要戰就戰，但當事人郭芷嫣至今未對外發言。郭芷嫣之後有14天申訴期，但外界普遍不看好她能回長榮，有網友開始幫她找頭路。網友說，郭芷嫣在罷工期間多次發言的勇猛表現，無疑是參選立委的潛力股，因而強烈建議時代力量徵召她選立委。

郭芷嫣因為在Line群組發言要幫機師餐加料，引起違害飛安的疑慮，遭長榮人評會決議解雇，此消息後成為昨日最大頭條，她的未來何去何從，引起網路熱烈討論。有網友就在臉書社團拱她參選下一屆立法委員，畢竟前工會秘書長林佳瑋就是被時力徵召參選中壢的立委。

桃園市議員王浩宇日前也分析，長勞罷工有某政黨在收割成果。從媒體報導，時力主席‎邱顯智曾到現場聲援 ，立委黃國昌也深夜探班打氣，顯見時力要員與空服工會關係匪淺。外傳時力有意徵召郭選立委。不過，媒體詢問黃國昌，他回應自己非決策團隊，無法回答時力整體的提名問題。

如果郭芷嫣轉換跑道搞政治，網友正反意見都有，「快點選立委阿 大家都想碰到空姐」、「時力當年連純素人洪慈庸都敢推了」、「時力如果要當左派工黨的話 當然要推她選」、「當上立委就可以電爆交通部和勞動部了」、「說實在我真的很想看芷嫣從政」、「危害飛安說重點是恐攻未遂耶 選立委…」。

(中時電子報)