華仔搞笑露出「背面」。（粘耿豪攝）

港片《掃毒2 天地對決》主演劉德華（華仔）與導演邱禮濤12日來台大聊拍片趣事，2人合作近30年，華仔卻從沒演出邱禮濤執導的《人肉叉燒包》、《伊波拉病毒》等恐怖片，華仔開玩笑說：「Cult片比較便宜，請不起我！」但昨坦言，儘管一直熱衷挑戰自我，卻始終有「偶包」，因此無法演殺人犯。被主持人黃子佼督促希望可以看到影帝的「另一面」，華仔俏皮轉身露出「背面」，幽默反應引起哄堂大笑。

在《掃毒2》從小混混演到香港極具名望的「太平紳士」，華仔笑言：「好像是把以前所有角色集中起來，《古惑仔》變成《無間道》再變《追龍》。」談到未來想挑戰角色，華仔表示什麼都願意，「只要導演能在我身上找到好奇心，除了色情和殺人以外。」不過他又強調不能在片中說髒話，現在私下也很少爆粗口，自認2000年後個性變溫和，「以前脾氣比較大。」被問難道是老婆改變自己？他大笑說：「也可以這樣理解！」

華仔昨向粉絲喊話：「這是我復原之後的第一部電影，麻煩大家幫幫忙，希望大家多看我一點。」被黃子佼打趣是出「悲情牌」，不過他確實為戲犧牲許多，落馬後首部電影就飾演擁有賽馬的商業鉅子，必須拉著一匹駿馬拍照，他表示當時沒有抗拒該場戲份，只是依然會害怕，更自嘲：「拍的時候以為很靠近，看片才發現原來這麼遠！」片中也有不少動作場面，除了因多年未開車上路，飆車戲由替身完成，其餘大多親自上陣，老婆朱麗倩因此備感擔心。

擔任監製的華仔此次邀請林嘉欣和自己飾演無緣夫妻，笑言是為和對方比拼演技，「我差點以為她真的是我老婆，手都不知道放哪裡！」黃子佼故意說：「她可是金馬影后。」華仔立刻回：「我也是影帝。」更強調：「也不是很久以前！」不過他大讚林嘉欣演出投入，一場因求子不成捶打肚子的戲，讓他忍不住擔心對方太用力，「會不會以後生不了小孩？」

現實中已經生下一女，但片中悲痛喪子，還會想要兒子嗎？華仔四兩撥千斤微笑回：「這個會讓很多人有壓力，不要談好嗎？」談起維繫婚姻的夫妻之道，他認為最重要的是「坦白」，再被問是否事事和老婆報備，他故意逗記者：「跟她可以啊！跟你們不一定！」該片於全台熱映中。

(中時 )