蛋價今年初攀上史上最高峰，每台斤一度飆到45元的高價，搶蓋雞舍，一過了端午節之後，馬上又面臨生產過剩，每天超產1成、200萬顆的雞蛋，產地跌到20.5元。（吳敏菁攝）

蛋價今年初攀上史上最高峰，每台斤一度飆到45元的高價，搶蓋雞舍，執照沒有控管的結果，一過了端午節之後，馬上又面臨生產過剩，每天超產1成、200萬顆的雞蛋，造成蛋價崩盤，慘跌至每台斤僅剩20.5元，蛋農叫苦不敷成本。

去年823水災後，沖毀不少雞舍，加上過度淘汰老母雞，使得雞蛋的產量空前萎縮，造成供不應求，蛋價一路飆漲，今年初更一度漲到45元的歷史新高，讓許多早餐店、火鍋店和小吃等用蛋量高的業者都苦撐，大喊吃不消。

高蛋價也造成搶商機，大肆新蓋雞舍，中華民國養雞協會理事長陳國村指出，曾經提出警訊，但是農委會考量雞蛋是民生必需品，再加上自有品牌的多元投入，難以採取禁發執照的方式。

當時蛋雞生產不足量，也減緩了正常淘汰老母雞的節奏，但是產量一下子衝上來了後，正逢暑假，營養午餐的採購和火鍋店等都進入消費淡季，讓蛋價又迅速溜滑梯了，產地價格竟攔腰大跌到20.5元，還低於成本24元的低價。

陳國村指出，目前全國雞舍的容量已經達到4000萬隻，短短2、3個月內就成長400萬隻，實在太驚人了；全國雞蛋每天的消費量約10萬箱，目前超產約1成，也就是1天就多出1萬箱、每箱200顆雞蛋。

目前只能加緊淘汰老母雞、控管在增加飼養數量，且土雞、肉雞價格也下跌中，電宰量也在大塞車，只能從每月淘汰100萬隻、逐步提升到130萬隻，才能紓壓。

產地蛋價崩盤，蛋農叫苦不迭，但消費端卻幾乎無感，表示並沒有「檢到便宜」的感覺，市售茶葉蛋、滷蛋等，隨著上波蛋價漲上去之後，就跌不回來了。

(中時 )