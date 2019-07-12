左鎮區長李燿州（右）12日召集公所同仁、志工、警消、學校及各公家單位等近百人，兵分3路到各里巡查宣導登革熱防治。（劉秀芬翻攝）

台南市登革熱本土病例目前累計達8例，各公所也上緊發條加強防疫工作，12日左鎮區長李燿州召集公所同仁、志工、警消、學校及各公家單位等近百人，兵分3路到各里巡查宣導，尤其是最近很夯的「台南左鎮化石園區」，假日來客數高達5000、6000人，更是防疫重點。

李燿州表示，左鎮區雖然尚未有病例，但近期進入雨季，已請各里辦公室、里鄰長、環保志工等全面向里民宣導，大家一起動員配合自主防疫工作，因為人及病媒蚊媒界的移動，將使防疫工作防不勝防，因此防疫作戰不可掉以輕心，防疫執行與監控，彰顯急迫重要。

「防疫如同作戰」，李燿州說，近期完工之左鎮化石園區，例假日來客數約有5000~6000人，成為防疫重點地區，公所特於12日早上10點在化石園區旁榮和里活動中心，辦理登革熱防治誓師活動，並分3組巡視督導清掃居家環境的情況，同時發送防疫傳單。

李燿州表示，為強化登革熱防疫能量，區公所將持續於每周1~2次動員公所同仁、里鄰長、志工及衛生所人力，分組下里巡視督導，除可直接向里民宣導正確防疫觀念外，更可讓里民了解市府對於住家環境登革熱防疫工作的重視性。

左鎮區公所邀請鄉親們，一起動手打掃居家內外環境，如清疏屋後溝、清除積水容器等登革熱孳生源熱點，如有輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，請儘速處理，依「巡、倒、刷、清」的步驟，做好孳生源自主清除工作，以維護社區環境清潔，減少病媒蚊孳生，營造安全清淨的生活家園。

(中時 )