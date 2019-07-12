女移工為情所困想不開，緊緊依靠友人身旁。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣西湖鄉27歲印尼籍看護工R小姐，7日深夜11時許因與同鄉男友吵架欲分手，在line組群PO文意圖尋短，警方接獲看護友人報案到R女住處，由於室內黑暗且叫門無人回應，人命關天，警方乾脆學起蜘蛛人攀圍牆打開反鎖的大門，見R女情緒低落蜷坐房內一角，友人齊力安撫她的情緒，化解一場悲劇。

R女平時在苗栗西湖下埔村照顧高齡87歲鍾姓老婦，警方指出，當日深夜R女疑似與印尼故鄉的男友吵架，心情狀況不穩定，在通訊軟體透露想不開，友人見情況不對趕緊報警尋人，不料警方抵達R女住處時，不但大門深鎖且房內鴉雀無聲，員警原想用手試圖伸進去將大門打開，豈知門後有木頭拴住，是屋內有人刻意不讓任何人進入。

警方表示，由於屋內只有印尼籍看護與鍾姓老婦在家，深怕會發生意外，員警立刻通知下埔村邱姓村長到場協助，但敲門許久仍無人回應，情急之下員警徒手爬圍牆進去打開大門，並看見蹲坐在房內R女。

R女看到警方與其他同鄉友人後，情緒立刻潰堤，放聲崩潰大哭，在員警與友人共同安撫情緒後，R女心情逐漸恢復，與友人緊緊相依，警方表示，幸好當時她並未開始動作，否則後果不堪設想。

警方呼籲民眾，生命寶貴，若遇上人生不如意，應求正確管道排解困難，可直撥「1980」張老師諮詢專線，或衛生署自殺防治「0800-788-995」安心專線，突破困境，人生再露曙光。

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(中時 )