銘傳大學學生在四川雅安熊貓綠島公園手繪油畫熊貓橫幅。（李侑珊攝）

「第三屆台灣傳媒大學生實習暨大熊貓新視野航拍體驗活動」12日前往四川雅安電視台，台生與大陸知名兒童文學作家陸楊對談，而陸楊以自己的經驗來勉勵大學生，人生就像股市，起跌未知，無論面對多大困難，都要勇往直前，且要永保赤子之心，擁勇氣探索並解決一切難題與迷惑。

大陸知名兒童文學作家陸楊，同時也是中國作家協會會員、中國科普作家協會會員、四川省作家協會會員、四川省科普作家協會理事，出版作品高達120部，知名圖書作品《探險小龍隊》系列之《奇跡之旅》、《少年奇境探險》已輸出香港、澳門和泰國版權。而《探險小龍隊》系列 作品已出版6季，共34冊，《我願當你的眼睛》、《永恆的友誼》等著作，也在台灣出版。

陸楊接受銘傳大學新聞系學生專訪時提到，寫童書要考量到讀者是兒童，必須要了解兒童的語言，且充滿想像力，但成年人在長大後，歷經繁瑣的社會思維洗禮，紛紛丟掉了童年，失去了純真的赤子之心，因此希望透過寫作，讓大眾都能以善良、純真的面貌面對世界。

陸楊提到，兒童文學作家本身就是一個不想長大的人，內心住著一個孩子，因此他想從寫作中表達「頑皮性」，而回顧創作之路，確實也曾遇到瓶頸，像是現在正在撰寫一本昆蟲種類的書籍，但世界上的昆蟲種類超過2000萬種，深怕寫錯，讓他體驗到人腦的有限性，目前當紅的人工智慧，能夠處理的資訊量沒有限制，能看懂所有的文字，而知識又是無限的，除了體驗到未來絕大多數的工作都可能會消失，自己在寫作上，也要拓展更多基礎知識。

面對大學生的生涯規畫的建議，陸楊則說，人生就想股市，起跌未知，同學們面對未來的人生，無論遇到多大的困難，一定要努力戰勝，並有勇氣去解決所有的迷惑。

(旺報 )