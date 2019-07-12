花蓮遠東百貨暑假期間打造「叢室生活」，以環保叢林及生態保育為主軸，將台灣原生竹節蟲直接搬入館內。（張祈翻攝）

花蓮百貨公司暑假期間打造「叢室生活」，以環保叢林及生態保育為主軸，將台灣原生竹節蟲直接搬入館內，也配有生態解說導覽，現場還有瀕臨絕種動物區及森林泰山互動區等體驗活動，喚起大家對生態的重視。

遠東百貨花蓮店今年以「叢室生活」為主題，在1F微美館設置「生態園區」，包括與林務局合作設置瀕臨絕種動物區、森林泰山互動區，與亞洲生態園區合作，將台灣原生竹節蟲活體生態觀察箱帶進百貨公司。

遠百指出，1日開展至今已經累積近千人入園參觀，竹節蟲的變裝能力獲得小朋友肯定，還發起10秒內找到竹節蟲的遊戲，明天將有首場百貨公司生態導覽，14日還有專車載往亞泥生態園區進行生態半日遊。

除了明後天也有林務局推出的「大地森活之旅」，透過紅外線相機探索動物秘密生活、瀕臨絕種的台灣黑熊故事屋、動物PARTY TIME、生態大富翁及眾所期待的明星馬互動區。

此外，花蓮防疫所也響應生態活動，現場邀請民眾認養寵物做愛心，並祭出500份家犬免費晶片及狂犬病疫苗施打，歡迎民眾闔家參與一同探索趣味，讓孩子遠離3C，渡過一個有意義的暑假。

(中時 )