衛福教育兩部聯手 打造銀髮族運動健康

根據內政部統計，2019年起我國滿65歲以上的老年人口占總人口14.1%，正式邁入高齡社會，老年人口在亞洲排名第3，預估2026年更將邁入「超高齡社會」（20%以上）。衛福部與教育部今年跨部會合作，共同推出「運動『銀』健康」方案，號召更多銀髮族一起來運動，促進長者健康福祉，共創快樂退休生活。

教育部長潘文忠今天在記者會提到，我國目前有近6成的長者擁有規律運動的習慣，但因應人口老化問題， 促進銀髮族運動健康議題已日漸重要，政府也制定了相關政策。舉例來說，教育部體育署與22縣市合作「運動i臺灣計畫」推展全民運動，其中包含「銀髮族運動樂活計畫」、「社區體適能促進計劃」、「巡迴運動指導團」，結合地方資源和特色，為區域銀髮族量身打造專屬活動，提供長輩舒適的運動環境。

教育部長潘文忠（左起）、體育署長高俊雄、北市體育局長李再立出席運動「銀」健康啟動儀式。（體育署提供）

衛福部長陳時中表示，台灣正式邁入高齡化社會，未來2025年更將邁入超高齡社會，落實長照政策已經是政府刻不容緩的議題。陳時中部長強調近年政府積極推動「長照十年計畫2.0」，但防範勝於治療，衛福部著手建立「從社區到醫院」的長照政策，在活躍老化的政策脈絡下，整合中央到地方的醫療資源，結合運動、醫療專業人才，深入社區推展銀髮族在地運動，讓長輩老的健康，延緩失能、失智的發生，營造高齡友善社會。

目前全國光社區照顧關懷據點、C級巷弄長照站、原住民文化健康健康站就有2400個據點，長者也能透過i運動資訊[email protected]的「銀髮運動地圖」、「銀髮運動教材專區」取得正確的運動資訊。未來，教育部和衛福部將更密切合作，匯集兩部會的資源提供更多便利、專業的運動方案，讓銀髮族運動健康有更完善的照護。

(中時電子報)