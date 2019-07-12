國民黨總統初選進行中，《匯流新聞網》昨天公佈按照國民黨初選題型的最新民調，韓國瑜在黨內互比以40.9％的支持度，勝過郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中；政黨對比的部分，韓國瑜、郭台銘、朱立倫皆能勝過蔡英文與柯文哲，其中韓國瑜更是一面倒勝過蔡、柯超過20個百分點。

國民黨內互比，韓國瑜獲得40.9％的支持度，勝過郭台銘的29.0％以及朱立倫的13.3％，至於周錫瑋與張亞中支持度都不及1％。

在政黨互比的部分，民調納入柯文哲，假定2020大選將會是三咖督的局勢。如果國民黨推出韓國瑜，將會以46.0％的支持度，大勝蔡英文的20.6％以及柯文哲的20.9％。其中75.8％的國民黨支持者會支持韓國瑜，76.9％的民進黨支持者會支持蔡英文，選戰回歸藍綠對決，柯文哲僅能從各自瓜分不到15％的支持者。

值得注意的是，在韓、蔡、柯的組合中，都不支持及不表態合計僅12.3％。換言之，韓國瑜面對蔡英文與柯文哲可以說是穩操勝算。

若是國民黨由郭台銘出線，郭台銘仍舊能獲得31.6％的支持度，勝過蔡英文的18.1％以及柯文哲的17.7％。不過在郭、蔡、柯的組合中，都不支持及不表態合計高達32.5％，郭台銘仍舊有被翻盤的可能。

若是國民黨由朱立倫出線，朱立倫的支持度為24.4％，險勝柯文哲的23.1％以及蔡英文的19.8％。同樣的，在朱、蔡、柯的組合中，都不支持及不表態合計高達32.6％，選舉結果仍存在很大變數。

有趣的是，儘管光是從民調數字來看，郭台銘與朱立倫都能勝選，但是卻無法鞏固藍營選民的支持。在面對蔡英文、柯文哲的時候，相較韓國瑜能獲得75.8％藍營選民的支持，僅有42.6％的國民黨支持者願意支持郭台銘，38.0％支持朱立倫。

《匯流》民調在7月8日至7月11日進行，共完成3000份有效樣本。其中「政黨對比題在前,黨內互比題在後」以及「黨內互比題在前, 政黨對比題在後」各完成1500份有效樣本。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負1.79個百分點 。

(中時 )