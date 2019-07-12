郭台銘在國民黨總統初選民調落居下風，急得怪罪民進黨干擾國民黨初選，綠營支持者灌票給韓國瑜。然而，根據《匯流》民調的結果，政黨傾向民進黨選民其實比較支持郭台銘而非韓國瑜。

在黨內互比的部分，郭台銘雖然輸給韓國瑜11.9個百分點，但是單論民進黨支持者，其實有38.7％支持郭台銘，僅有10.7％支持韓國瑜；至於「小綠」時代力量的支持者，更有高達42.1％支持郭台銘。換句話說，泛綠陣營綠營支持者其實比較希望郭台銘出線，而非韓國瑜。

在韓國瑜、蔡英文、柯文哲的三咖督局勢當中，韓國瑜雖然整體上以46.0％的支持度大勝蔡、柯，但是分析韓國瑜的支持組成，主要是高達75.8％的國民黨支持者表態支持，至於民進黨的支持者，只有6.3％支持韓國瑜，綠營灌票之說不攻自破。

反觀在郭台銘、蔡英文、柯文哲的三咖督局勢當中，郭台銘獲得了17.7％民進黨支持者的支持，是藍營五組候選人當中，最能從民進黨挖到選票的國民黨候選人，也是唯一能讓蔡英文在民進黨支持度跌落到7成以下。

《匯流》民調共完成3000份有效樣本，其中政黨傾向民進黨為508份，政黨傾向國民黨為1408份，政黨傾向時代力量為302份，不偏任何政黨中立選民為530份，其他政黨傾向或不表態共242份。

(中時 )