台電金表示，核一廠獲原能會核發除役許可，但未獲新北市政府核發水保完工證明而無法啟用乾式貯存設施；新北市表示，台電的核一乾貯水保設施2012年因未按圖施工遭查獲，被裁罰6萬元在前，水保計畫提出變更後，又遲遲未依新北市政府4點審查意見修正，新北市依規定請台電儘速依審查意見重送水保計畫。

核一水保計畫台電2013年底停工提出變更設計，因現況有安全的疑慮，新北市政府請台電依審查意見修正，但台電對於4點審查意見一直沒有修正，重複提送未修正的計畫13次，所以新北市府2018年4月不予核定。

新北市府說，雖此期間台電辦理展期申請，但展期以2次為限，且因本案停工已超過2年，依規定本案水保計畫已失效，退回該案，請台電依審查意見修正後，儘速送審。

新北市政府表示，迄今仍未見台電檢送水保計畫，試問如何核發完工證明，也希望台電儘速依據審查意見檢送修正後的水保計畫，新北市府會站在維護核安的最高標準，依法、依規定審查。

(中時 )