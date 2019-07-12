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由中央大學光電系陳昇暉教授帶領的萌芽新創團隊 Microluce 近期發表Micro LED磊晶技術，透過高能物理在「低溫」狀態下即可長出高品質氮化鎵薄膜，完全拋棄主流的巨量轉移製程，成本僅是現有微發光二極體顯示器的十分之一，具有量產潛力，相關技術已獲得了台灣及美國專利。

陳昇暉表示，科技部萌芽計畫是要將科研成果商品化並進入市場，過程深具挑戰，該實驗室憑著一股傻勁，透過自主開發的磊晶設備，每個零件都一清二楚，遇到問題可自行探索解決，同時結合大數據資料科學分析、奈米材料、半導體封裝製程等，跨領域在Micro LED領域另闢蹊徑，並成立新創公司—進化光學有限公司Microlce，希望找到新藍海。

「巨量轉移」是現今Micro LED顯示器最重要的步驟，已發展近十年，但該團隊認為巨量轉移是錯誤方向，主要因現今的LED晶粒須覆晶製程及結構弱化等程序，藍綠光材料是氮化鎵，紅光材料是砷化鎵，兩種材料的驅動電壓不同，驅動電路將造成困難，尤其成本考量上，壞點修復問題不易克服，因此難以量產。

該團隊透過高能物理的方式，突破以往一千度以上的高溫限制，在「低溫」狀態下即可長出高品質的氮化鎵薄膜，溫度可控制在500至700度左右；面版尺寸可從2英吋至12英吋，可隨著製程設備等比例放大，並結合大數據分析，找出最佳磊晶模式。

現今巨量轉移2K畫素的MicroLED面板成本高於33萬台幣，該團隊自主開發的磊晶板，搭配奈米材料技術可達到全彩化的微發光二極體顯示效果，一片面板的成本僅現有的十分之一，深具量產潛力，可望造福更多消費者。

(旺報 )