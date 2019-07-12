晶晶曾是復航空姐。(本報系資料照)

前空姐晶晶甘苦談。

長榮空服員罷工前陣子鬧得沸沸揚揚，吳宗憲與Sandy主持中天《小明星大跟班》也找來各行各業的素人來談罷工議題，其中前復興航空空姐「晶晶」就以一襲深V爆乳裝性感登場，傲人雙峰不時隨著她一顰一笑而激烈晃動，連憲哥都忍不住驚訝：「妳空姐妳有必要穿這麼露嗎妳？」

晶晶秀出超辣身材。(取自Catherine 晶晶臉書)

前空姐晶晶擁有32E火辣身材，近日受邀上中天《小明星大跟班》分享職業甘苦談，也不忘送觀眾福利，胸前深邃事業線超吸睛，連憲哥都忍不住搞笑稱：「第一位就是代表八大行業要來抗議了。」驚訝空姐穿這麼露幹嘛？

而晶晶也透露空服員學姐學妹制很重，若不服從學姐就會在機上趁機K妳，自爆某次一位商務艙常客請她幫忙搬行李箱，行李箱看起來小小的，卻差不多重達20公斤，當時她用眼神向學姐求救，學姐不理客人也沒要幫忙的意思，最後還是一位好心學弟來幫忙，才能讓她順利將行李箱放到置物櫃中。

(中時電子報)