疾管署今公布高雄市新增1例本土登革熱病例，為三民區安吉里70多歲男性，近期無出國史，活動地以住家為主。疾管署官員表示，個案6月27日起出現發燒、頭暈等症狀就醫，後因症狀未解，於7月1日再次就醫時由醫院通報。惟該案7月1日第1次檢驗結果研判需採檢第2次方可確定是否感染登革熱，經第2次檢驗後今日確診，目前住院中。

疾管署官員指出，個案居住地與6月23日發布的安吉里確定病例居住地相距約250公尺，依其發病日及活動地研判，可能於安吉里周邊社區感染。防疫人員已於7月2日 完成居住地孳生源檢查及噴霧罐壓罐作業，並將持續加強三民區安吉里及周邊社區的緊急防治工作，籲請民眾主動配合各項防疫措施。

今年截至目前為止，國內累計47例本土登革熱病例，分別為高雄市39例(三民區33例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)、台南市8例(中西區3例、東區2例，永康區、南區及安南區各１例)。另有205例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署官員呼籲，近日南部地區持續有大雨發生，請民眾勿忘防蚊措施，並加強落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，才是防範登革熱最根本的方法；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

(中時 )