有網友KUSO林志成惡搞圖，譏「有志者事竟成，約志成約不成」(圖／翻攝自臉書)

55歲前健美選手林志成對館長陳之漢發起挑戰，更嗆5秒內就能KO館長，還找到金主辦比賽，但卻臨時喊卡，不甘心的林志成再度嗆聲，表示8月中旬要與館長決戰北市體育館，對此館長冷回「志成阿 好了啦 可以了啦」，讓網友笑翻。

林志成日前稱有金主願意舉辦比賽，且還自爆金主是「妙天」，但妙天在了解事情始末後，發現雙方言詞過激，充滿仇恨暴力，更因林志成一句「擊斃館長踩在屍體上而過」，讓妙天覺得相當不好，因此拒絕。

不甘心的林志成再度喊話，要求館長在8月18日於北市體育館決一死戰，但對於一再爽約的林志成，不爽的館長看到之後冷回10字「志成阿 好了啦 可以了啦」，還在中午時開直播，大酸「」，也笑翻網友。

網友紛紛表示「理由一堆耶」、「有志者事竟成，約志成約不成」、「出一張嘴最會」、「一直說不揪，揪你又不出來」、「好啦，志成別鬧了」、「根本郭李奧2.0」，更有網友開始KUSO林志成惡搞圖。

林志成約戰館長 金主突撤資金 再嗆8/18對戰

(中時電子報)