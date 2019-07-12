楊冪曬纖細長腿。（圖／取自新浪娛樂）

32歲楊冪去年底宣布和劉愷威婚姻畫上句點，恢復單身後的楊冪身價不減，反倒引來更多粉絲關心她的感情動向。最近楊冪為《嘉人》雜誌拍了一組黑白照片，可見穿著黑色長版軍裝外套的她，動作率性坐在床邊，頂著一頭性感亂髮，還開腿露出纖細大腿根，網友大讚楊冪越來越辣，「腿精本人了」、「眼神不一樣了」。

楊冪2013年奉女成婚，但和劉愷威結婚以來頻被外界唱衰，去年底兩人閃電宣布離婚，今年初傳出兩方為了爭女兒小糯米扶養權開戰，還流出疑似楊冪在朋友圈的發文，指：「順產生不出又換剖腹產的痛得死去活來的人是我，帶著小糯米躲閃光燈的是我」，「請不要在你們不知情的情況下亂造謠」，但發文未獲證實。

上月小糯米過5歲生日，劉愷威父親劉丹證實楊冪也在百忙中現身參加，就是為了給女兒留下開心回憶，可見雙方互動如常。最近楊冪為時尚雜誌拍8月份封面，可見她時而開腿性感露出大腿根，時而秀出纖細美腿和絕對領域，眼神銳利，網友留言：「這腿真不像生過孩子的人」、「老婆太美了」、「這次封面真的好好看，很帥又有魅力」。

(中時電子報)