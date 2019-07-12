要維持健康好身材，唯有少吃多動，連「維多利亞祕密」名模都深知這條鐵律，還不到30歲，就遵循正確的飲食與運動習慣。她們的運動行程不一定嚴格規律，但是1週至少有5天會「動起來」。

「不運動很奇怪。」29歲的比利時名模史黛拉．麥斯威爾（Stella Maxwell）說，模特兒的工作逼得她一定要運動健身，「不然拍不出美照。」

史黛拉．麥斯威爾（Stella Maxwell）酷愛瑜伽。（圖片來源/Stella Maxwell IG）

「維多利亞祕密」名模：瑜伽讓我更專注

史黛拉固定練瑜伽，沒有地點和時間限制，隨時都能做。「瑜伽感覺很無趣、只有伸展，但一旦你找到自己的節奏，就會發現瑜伽是融合心靈的運動，讓我更專注。」

經常在伸展台走秀的史黛拉，需要全神貫注進行準備和演練，瑜伽是她嘗試過的運動中、效果較好的一種。史黛拉練瑜伽已經超過4年，固定跟著老師進行每週3次的課程。如果無法上課，史黛拉看著影片練習，過程中還會自拍，確保動作精準而有效。

運動不固定但定量、飲食不受限卻健康

史黛拉並沒有固定的運動時段，但每週一定會有5天、每天至少1小時。至於其他種類的運動，「我有時使用踏步機和攀爬機，每次20分鐘，結束都有種解脫的感覺。」

在飲食方面，史黛拉沒有特別偏好，「我覺得吃東西要有愉快的心情，如果被迫不能吃、或只能吃某些食物，身體會有反應。」燕麥、炒蛋、酪梨和優格，是她常吃的早餐；午餐和晚餐則以白肉和生菜沙拉為主。

約瑟芬．史可瑞娃（Josephine Skriver）喜歡各種運動，健身房是她最常去的運動地點。（圖片來源/Josephine Skriver IG）

運動不需要有罪惡感 找伴同行更有動力

26歲的丹麥籍模特兒約瑟芬．史可瑞娃（Josephine Skriver），喜歡的運動五花八門、各種類型都嘗試過。「不是舉重、用健身器材才叫運動，跳舞、游泳和健行都算。」

約瑟芬每週到健身房3～5次，以重量訓練為主，其次才是心肺有氧。如果察覺身體不太對，也不會勉強去。「不需要有罪惡感，做得到就做，多做也無益；找個伴一起去會更有動力。」

約瑟芬說，她一度擔心重量訓練會影響體型，「真正了解運動之後才知道，肌肉會記憶，規律運動一段時間之後，即使中斷幾週，身體還是會恢復。」

從貓頭鷹變成早起鳥 只為了運動

培養長期規律的運動習慣，需要許多耐心和意志力。原本不常早起的約瑟芬說，1年多前常在晚上和朋友聚會，回家根本就提不起勁運動。「所以我決定要早起運動，我花了4個月時間調適，過程很掙扎，但我很開心我做到了。」

和你我一樣，約瑟芬很羨慕有人可以盡情大吃大喝、運動一下就不會胖。「這實在讓人生氣啊！但我還是必須維持身材和線條，所以只能照規矩來。」

無論那一個年齡層，都需要健康的飲食與生活方式。（圖片來源/pixabay）

飲食種類多元定量 放縱過後要回神

約瑟芬說，她的運動方式需要足夠的營養才能補充體力，無法忍受不吃東西。但如果沒有飲食限制，「我一定只吃漢堡！」。她的飲食也很均衡，最重要的一餐是早餐，該有的都有；多半是優質的蛋白質、蔬菜，和健康的碳水化合物，像是糙米、馬鈴薯。唯二限制的食物是：糖和垃圾食物。

「我不相信人的身體可以光吃什麼、或做什麼運動就馬上變好，健康的生活方式才是真實的。」約瑟芬說，唯有不斷的運動、維持健康的飲食方式，才能保有好身材和好體能。

但人總是有惰性，約瑟芬說自己也會遇到低潮和停滯期，「偶而放縱一下無妨，但要記得盡快恢復常態。」

資料來源：Byrdie、Elle

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(中時電子報)