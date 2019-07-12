不讓憾事再發生！鐵警模擬警械演練 21:232019/07/12 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鐵路警方模擬列車上遇狀況時安全應變。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方模擬以電擊槍制服歹徒。（陳鴻偉翻攝） 鐵警李承翰不幸殉職後，鐵路警方為強化員警處理列車糾紛，12日辦理「加強員警執勤安全教育訓練之情境模擬演練」，員警使用電擊槍、辣椒噴霧及盾牌，模擬面對歹徒及失控民眾，在第一時間有效制止，希望提升同仁的應變及處置能力。 鐵路警察局指出，警察工作性質本身帶有不可預期的風險，現場狀況瞬息萬變，訓練員警正確的現場判斷能力，以及實務上技能運用，都是未來常年訓練的重要目標，以後會定期舉辦這些實沿演練，結合新式警用裝備，讓第一線服勤同仁，提升應變與作戰能力，才能保障員警執勤的安全。 (中時 ) #員警 #訓練 #能力 #安全 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P整併萬華分局派出所 員警譏：亂整一通 08:092019/07/08 社會 弘光生穿警服熱舞 宣導交通安全 15:482019/07/08 生活 文山一分局指南所員警協助民眾尋回背包 18:572019/07/08 社會 大金空調挺失親兒 辦訓練專班 04:102019/07/09 投資理財 上下公車刷卡 加強教育訓練 04:102019/07/09 地方新聞 捷警隊二分隊員警協助失智老婦回家 19:442019/07/09 社會 美海軍MQ-8C無人直升機達到初始作戰能力 20:462019/07/09 軍事 《產業》完善觀光旅遊環境，觀光局辦安全研討會 07:442019/07/10 財經 槍擊員警通緝犯伏法 台南警：破案就好 13:232019/07/10 社會 中天播「小韓粉」遭罰60萬 NCC稱兒童缺乏判斷能力 19:282019/07/10 財經 社會熱門新聞 女友硬上「鳥」噴血 男大怒「切」了她 - 社會 馬英九無罪定讞 院檢隔空交火 - 社會 - 中時 當鋪也被騙 男典當假黃金這原因不起訴 - 社會 為救姪女溺斃 死者疑為知名服飾品牌老闆 - 社會 槍擊要犯陳宏宗逃亡做什麼？當竹筍工 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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