警方模擬以電擊槍制服歹徒。（陳鴻偉翻攝）

鐵警李承翰不幸殉職後，鐵路警方為強化員警處理列車糾紛，12日辦理「加強員警執勤安全教育訓練之情境模擬演練」，員警使用電擊槍、辣椒噴霧及盾牌，模擬面對歹徒及失控民眾，在第一時間有效制止，希望提升同仁的應變及處置能力。

鐵路警察局指出，警察工作性質本身帶有不可預期的風險，現場狀況瞬息萬變，訓練員警正確的現場判斷能力，以及實務上技能運用，都是未來常年訓練的重要目標，以後會定期舉辦這些實沿演練，結合新式警用裝備，讓第一線服勤同仁，提升應變與作戰能力，才能保障員警執勤的安全。

(中時 )