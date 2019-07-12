還記得電影《海底總動員》（Finding Nemo）中溫情的小丑魚（clownfish）「尼莫」父子嗎？據新華社12日報導，澳大利亞一項新研究說，人類產生的夜晚光照對生活在附近的小丑魚來說是光污染，許多「尼莫」可能因此根本沒有機會出生和見到爸爸。

澳大利亞弗林德斯大學等機構研究人員在新一期英國《生物學通訊》上發表報告說，小丑魚經常將卵產在珊瑚礁石的淺水側，卵的孵化過程容易受附近的人造光影響。

據新華社報導，研究人員用水箱中的小丑魚進行了實驗，觀察了10對處於產卵期的小丑魚。其中5對小丑魚處於模擬正常晝夜變換的光照條件中，另外5對則在夜間被置於持續昏暗的燈光下，模擬人類居住地附近珊瑚礁在夜晚受光照的環境。結果發現，雖然兩組小丑魚都正常產卵，但在夜間受光線照射的小丑魚魚卵的孵化率為零。

研究人員認為，黑暗對小丑魚魚卵的孵化是一個重要條件。這可能是因為小丑魚寶寶非常弱小，魚卵在黑暗中孵化不易被捕食者發現，有助於提高存活率，在長期進化中形成了相關機制。

此外，孵化出的小丑魚寶寶會離開父母和原珊瑚礁尋找「新家」，在這一漫長旅程中，光照同樣會給小丑魚寶寶帶來危險。

不僅是小丑魚，海洋中其他一些生物的繁衍可能同樣受到夜晚光污染的影響。據介紹，目前世界上22％的海岸地區在夜間會受到不同程度的人造光照射。研究人員因此呼籲減少相關光污染，讓更多的「尼莫」能有機會見到爸爸。

(中時 )