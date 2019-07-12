一場歡樂的婚禮，竟成為恐部份子下手目標。一名年僅13歲的自殺炸彈客，今天在阿富汗東部南加哈省(Nangarhar)的婚宴發動攻擊，釀成5死40傷悲劇，另一說有10人喪命。阿國反政府游擊組織「塔里班」，已經否認犯案。
據當地政府表示，這名少年炸彈客主要衝著參加婚禮的部落耆老以及警員而來。南加哈省省長發言人說，一名「男孩」在當地親政府民兵指揮官的家中，引爆身上的爆裂物。
由於阿國安全單位人員捉襟見肘，因此親政府民兵經常協助分擔安全勤務，以免部分地區落入塔里班甚至伊斯蘭國（IS）聖戰士之手。上月，塔里班武裝份子北部殺害26名親政府民兵。
目前不清楚為何由這名未成年炸彈客下手，雖然沒有任何團體或個人坦承犯案，但IS近年來，曾多次針對當地政府辦公室、學校和援助團體，在南加哈省的大城賈拉拉巴德發動一連串自殺炸彈攻擊。
(中時 )
#阿富汗
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。