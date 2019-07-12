一場歡樂的婚禮，竟成為恐部份子下手目標。一名年僅13歲的自殺炸彈客，今天在阿富汗東部南加哈省(Nangarhar)的婚宴發動攻擊，釀成5死40傷悲劇，另一說有10人喪命。阿國反政府游擊組織「塔里班」，已經否認犯案。

據當地政府表示，這名少年炸彈客主要衝著參加婚禮的部落耆老以及警員而來。南加哈省省長發言人說，一名「男孩」在當地親政府民兵指揮官的家中，引爆身上的爆裂物。

由於阿國安全單位人員捉襟見肘，因此親政府民兵經常協助分擔安全勤務，以免部分地區落入塔里班甚至伊斯蘭國（IS）聖戰士之手。上月，塔里班武裝份子北部殺害26名親政府民兵。

目前不清楚為何由這名未成年炸彈客下手，雖然沒有任何團體或個人坦承犯案，但IS近年來，曾多次針對當地政府辦公室、學校和援助團體，在南加哈省的大城賈拉拉巴德發動一連串自殺炸彈攻擊。

(中時 )