新北市府11日舉行「 107年度績優調解團體與人員表揚會」，共表揚200多位受獎人，總計293個獎項，其中市議員蔡淑君是唯一以議員身分獲選的績優調解委員，更是連續八8年獲得此殊榮，對此她開心的說，能夠為民眾服務，讓事情圓滿解決，就是她最開心的事。

新北市107年度受理調解案有2萬4142件，調解成立案有18870件，調解成立率達78％，調解件數蟬聯全國之冠，11日新北市府舉行績優調解人員表揚，由副市長陳純敬代表頒獎。

陳純敬表示，調解委員以熱心和耐心，將法律專業結合豐富社會經驗，為民眾排解紛爭，在協同調解人員與轉介調解人員共同努力下，不僅為市民節省時間與金錢等支出，更有效維護地方安寧祥和秩序。

表揚大會上，分別頒發11個績優調解委員會獎、11個調解成立達標獎、5位服務年資滿10年之資深調解委員獎、155位績優獨任調解委員獎、5位績優協同調解人員獎及106位績優轉介調解人員獎，共計293個獎項。

其中素有「林口人的阿姨」之稱的議員蔡淑君，長年熱心關懷在地事務，不但是唯一具議員身分的獲獎人，更自2011年迄今連續8年獲獎。

蔡淑君回憶起眾多調解的案件中，曾有一位家境不好的婦人和公車發生車禍，不但車子損毀，身為按摩師的她更因手受傷長期無法工作，面臨生活困境，經蔡淑君居中協調後，最終讓婦人與公車業者達成和解，婦人也得到了合理的賠償金，得以改善生活。

蔡淑君說，能夠為民眾服務，讓事件能夠圓滿解決，對她而言就是最開心的事，將會繼續參與調解工作，為新北市的和諧與美好盡一份心力。

(中時 )