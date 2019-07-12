國民黨總統初選參選人朱立倫，今(12)天在新北掃完市場，接著連跑嘉義五個行程，晚間再趕回到台北，受邀於臺灣科技大學演講，主題「我們需要什麼樣的政府？」，他舉八年新北經驗七個故事，強調「小政府、大國民」主張，政府要提升效率，結合社會資源、低度管制，一定要拒絕「奶媽大政府的誘惑」。

他提及曾到瑞典國會參訪，國會議員左派右派政策立場有明顯差異。至於瑞典國會議員問台灣的光譜，他打趣說，台灣兩黨都主張社會福利，但都主張減稅，怎麼達成？他強調，「政府不是萬能的」，在公平正義的前提之下，一定要務實，最重要的做法是「公私協力」，納入社會資源，政府角色放到最低，成為助力而不是阻力。

演講中有EMBA企業主提問，台灣民粹的現況怎麼面對，朱立倫表示，在民粹時代，福利是最大的誘惑，但我們一定要深深思考，我們花的錢是誰的錢？「是大家的錢，還是下一代的錢？」他說，社會福利要做，但一定要顧及公平正義。

還有印刷產業企業主表示很希望朱立倫能夠代表國民黨出線，是否能多喊口號，「初選無論結果是否能脫黨參選？」，朱立倫則說，初選中途落跑或者違反規則，他不可能。縱使「會吵會鬧的有糖吃」，他也不願意喊口號、講大話，「堅持理想做自己」。他強調不可能的事情他不會講，堅持穩健提政見，而且說到、就要努力做到。

(中時 )