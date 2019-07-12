「瓦磘溝開發整治說明會」今（12日）晚間7時許於新北市中和區公所舉行。（實習記者陳志綸攝）

「瓦磘溝開發整治說明會」今（12日）晚間7時許於新北市中和區公所舉行。（實習記者陳志綸攝）

「瓦磘溝開發整治說明會」今（12日）晚間7時許於新北市中和區公所舉行，由於瓦磘溝的整治計畫是相當複雜，且牽涉到多局處的任務分配，會議重點在於強調公民參與的重要性，透過與人民一同討論，找出符合大眾福祉的整治規畫，解決瓦磘溝逢水必淹的問題，重現往日風光！

新北市議員張志豪、新北市水利局、交通局、城鄉局、環保局、新中和社區大學、各里長來到現場一起討論瓦磘溝的整治問題。

瓦磘溝的願景目標是希望包括土地取得、整治願景、交通與停車、環境改善、水質與水量、護岸與橋梁，面向相當廣泛。目前，市政團隊著重於汙水接管、護岸安全、雨水疏洪、清淤作業的工作，對於整治工作不遺餘力。

張志豪表示，先前已有向新北市長侯友宜表達雙和地區里民們治理瓦磘溝的期待，市長也馬上同意，特別組織瓦磘溝專治小組，即知即行，給予新北市政府團隊一個很大的肯定。

水利局副局長諶錫輝表示，民眾對於瓦磘溝的印象就是很容易發生淹水的問題，溝內水也容易溢散惡臭，停車場髒亂、垃圾堆積。水利局初步已有規畫建置綠地、空間認養、清水引入。

希望透過公民意識的凝聚，加上多方單位的合作，公私協力，像是社會大學資源教育推廣。瓦磘溝的整治需要透過多方的溝通，還有民眾的配合，才能重新恢復河川的自然景觀與生態人文。

(中時 )