葛仲珊近日到台大開講。（環球音樂提供）

葛仲珊10日特地從美國飛回台，擔任「台大流行音樂歌唱營（流唱營）」一日講師，現場化身葛教授Miss Ko，以嘻哈老師的身分與台下同學分享她的嘻哈創作人生。幽默風趣，帶點美式風格的教法讓葛教授Miss Ko當場大受學生歡迎，現場學生主持人上台自稱自己的名字叫「碧昂絲」，讓葛教授要請台上的同學主持人冷靜主持別浮誇時，瞬間轉變回嘻哈皇后，展現嘻哈態度回應：「Stop! Beyoncé （碧昂絲）」，讓整間教室的學生都被葛教授Miss Ko逗得哈哈大笑。

流唱營今年已邁入第五屆，葛仲珊為此特地飛台灣，旋風快閃24小時，凌晨5點剛落地就開始備課，準備前往校園上課，課堂上絲毫不見時差影響，Miss Ko大方分享她曲子很多是「做夢來的」，讓台下同學疑惑追問「怎麼可能！？」Miss Ko立即為學生解惑順便來場雙語教學，說這叫做「Lucid dreaming（清醒夢）」是在意識清醒下所做的夢，說自己常在夢中夢見旋律，醒來後立刻能記錄下來，更大方坦承上一張專輯很多曲子旋律 和歌詞〈皇后區的皇后〉都是這樣夢出來的，獨特作曲方式讓台下同學嘖嘖稱奇。

(中時 )