108學年度基北區高級中等學校免試入學錄取學生於今（12）日辦理報到，經統計新北市公立高中職平均報到率約88.4％。其中平均報到率達97％以上的學校有板橋高中、新莊高中、海山高中、北大高中及中和高中；另錦和高中、新店高中、新北高中、竹圍高中、永平高中、丹鳳高中及三重高中等優質社區高中，平均報到率也達95％以上。

新北市政府教育局表示，分析今年學校報到率高低的原因，除受到學校是否具備明顯辦學特色與升學績效口碑因素影響外，主要跟學校地理位置及交通的便利性有相當大的關係，有越來越多的學生及家長在選擇學校時，會優先考量通勤時間，並願意選擇就近入學。

新北市政府教育局指出新北市因近年來積極推動在地就學政策，並在101年起開始推動「新北市高中高職旗艦計畫」，已挹注約21億的經費，透過軟硬體的實質改善，提升學校辦學績效，打造優質的高中職品牌，全面翻轉新北市的教育環境。這樣的政策推動方向，近年來已陸續獲得各界的認同。

最後，新北市政府教育局提醒所有考生，報到後放棄作業將於7月15日下午2時前辦理，私立高級中等學校如於免試入學招生後仍有餘額，將於7月下旬至8月中旬前辦理免試入學續招作業，參加基北區免試入學未獲錄取、未報到或報到後放棄錄取資格者，均得報名參加，經核准後可辦理續招學校的名單，將於7月29日公告於新北市十二年國民基本教育資訊網。

(中時 )