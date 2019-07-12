竹南小客車追撞前車 引擎噴火吞沒車體 21:522019/07/12 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 熊熊火勢吞沒車體，場面驚悚。（巫靜婷翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員緊急撲滅火勢，陣陣濃煙竄出。（巫靜婷翻攝） 車體被大火燒得焦黑。（巫靜婷翻攝） 苗栗縣竹南鎮12日晚間8時許發生火燒車事故，1輛自小客車行經公義路時追撞前車，車頭經不起猛力衝撞，引擎先是冒出陣陣濃煙後起火燃燒，熊熊火勢吞沒車體，場面觸目驚心，幸好車主及時逃生，消防人員到場緊急拉水線撲滅火勢，但車殼早已燒得焦黑，詳細事故原因有待進一步調查。 (中時 ) #車體 #事故 #火勢 #引擎 #小客車 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道5號大貨車爆胎 撞毀路燈 15:392019/07/08 社會 上海快遞、外賣交通事故多 上半年餓了麼頻率最高 16:122019/07/08 財經 疑天雨路滑 美濃女駕駛自撞分隔島不治 17:012019/07/08 社會 士林機車撞大客車 7旬女騎士亡 22:182019/07/08 社會 國道3號後龍段小客車翻車3人傷 11:492019/07/09 社會 《業績-其他》廣告及媒體事業雙引擎，格威傳媒6月營收創高 15:232019/07/10 財經 雙引擎＋東奧 寶成Q2營收創新高 04:102019/07/11 證券．權證 中市警路口裝藍紅爆閃燈 有效降低事故發生 18:192019/07/11 社會 超狂！雷諾F3方程式賽車0元起標引熱議 09:282019/07/12 生活 減少兒童墜樓事故發生 營建署7月研商修法 12:102019/07/12 政治 社會熱門新聞 女友硬上「鳥」噴血 男大怒「切」了她 - 社會 馬英九無罪定讞 院檢隔空交火 - 社會 - 中時 當鋪也被騙 男典當假黃金這原因不起訴 - 社會 為救姪女溺斃 死者疑為知名服飾品牌老闆 - 社會 槍擊要犯陳宏宗逃亡做什麼？當竹筍工 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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