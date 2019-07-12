消防人員緊急撲滅火勢，陣陣濃煙竄出。（巫靜婷翻攝）

車體被大火燒得焦黑。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣竹南鎮12日晚間8時許發生火燒車事故，1輛自小客車行經公義路時追撞前車，車頭經不起猛力衝撞，引擎先是冒出陣陣濃煙後起火燃燒，熊熊火勢吞沒車體，場面觸目驚心，幸好車主及時逃生，消防人員到場緊急拉水線撲滅火勢，但車殼早已燒得焦黑，詳細事故原因有待進一步調查。

(中時 )