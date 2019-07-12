由新北市政府主辦、新北市政府文化局承辦、永和區公所負責執行，以及副議長陳鴻源、市議員連斐璠、羅文崇服務處共同協辦的《2019新北市永和仲夏夜之夢-藝遊好時光》，首場「青春好時光」7月13日在永和仁愛公園音樂舞台熱鬧登場，眾多藝人歌手輪番上陣，勁歌熱舞精采可期。

《青春好時光》流行樂曲演唱會特別邀請全能唱跳王鼓鼓、實力唱將朱俐靜、創作女神魏如萱、療癒系歌手孫盛希及聲林之王冠軍才子李友廷輪番上陣，多元音樂風格將席捲現場，帶領觀眾享受一場不同的音樂饗宴，喜愛流行音樂的朋友千萬別錯過！

永和仲夏夜之夢舉辦第23年，已成為新北市夏季藝文活動的指標，除了7月13日的流行樂曲演唱會，永和區公所也將陸續舉辦一系列精彩活動，【7／20飛揚好時光】在地優質團隊表演、【8／10童趣好時光】兒童藝文之夜、【8／17閃亮好時光】校園民歌之夜等多元表演活動，讓各年齡層市民都能在夏夜晚風中輕鬆享受藝文饗宴。

特別規畫於7月20日永和區公所4樓大禮堂、7月27日秀朗市民活動中心、8月10日永安市民活動中心及8月17日民權市民活動中心，上午9時舉辦永和文史系列講座，讓民眾更加深入了解永和具有特色的歷史文化。

不僅如此，更結合集章抽好禮活動，於各場次活動索取宣傳單進行集章，集滿3個章(含)以上即可於8／17【閃亮好時光-校園民歌演唱會】活動會場兌換摸彩券，活動最後將抽出超過50項豐富獎品，最大獎為GOGORO3。

永和區長胡合鎔誠摯邀請大家，7月13晚上7點來到永和仁愛公園仲夏夜之夢首場流行樂曲演唱會，一同引爆你的搖滾熱情！更多活動詳情請上臉書搜尋《2019新北市永和仲夏夜之夢》或電洽永和區公所29282828分機175。

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