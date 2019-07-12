蔡英文總統昨（11）日展開「自由民主永續之旅」，出發前特別在專機上親自錄製影片，除了向國人報告即將出訪，並交派「限時任務」，請LINE好友邀請3位朋友加入官方LINE，網友反應熱烈，好友人數一舉突破50萬大關，兩天內加入了近1.5萬人，顯見台灣民眾對於總統代表台灣出訪相當關心。

蔡總統於美東時間11日下午抵達紐約後，也立即透過LINE發出最新的圖卡通知，向台灣的網友報告出訪的最新進度。

總統府發言人林鶴明表示，此次「自由民主永續之旅」，蔡總統仍將善用社群媒體，向國人分享政府在外交上努力的成果。除了延續上次出訪、臨場感十足的機艙影片外，這次蔡總統更在影片中，希望她出國拚外交的同時，她的LINE好友也能在國內一起守護台灣，並號召親友加入小英的[email protected]官方帳號，讓更多民眾透過LINE，隨時掌握政府拚外交的成果。

林鶴明說，不同於一般制式呼籲網友加LINE的作法，「助英台限時活動」增添更多的遊戲感。從一開始影片的指派任務、文字訊息、更換版面樣式，到任務執行時的回報進度，以及最後完成任務的領取勳章、感謝狀等細節設計，讓LINE好友享受「闖關」的感覺。另外，除了個人化的進度外，這次活動也增加團隊進度的功能，讓參與活動的LINE好友更有「一起守護台灣」的團隊感。

(工商 )