一名高齡90歲的顧姓老翁，12日上午疑因烈日酷曬導致身體不適，竟直接暈倒在馬路上，而老翁恰好被路過的龍岡派出所巡佐楊恩貴、警員馬雲九及實習生蕭禾毅發現，一旁的熱心民眾也立即上前幫忙，將老翁攙扶至陰涼處休息。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，12日上午8時許，巡佐楊恩貴、警員馬雲九及實習生蕭禾毅執行巡邏勤務時，途經平鎮區東社里時，竟發現有個人倒在路中間，三人著實嚇了一大跳，立即停車上前查看。

經警方查看後發現，倒在路中間的是一名高齡90歲的顧姓老翁，警方起初還以為老翁是發生交通事故，一旁熱心的民眾也上前協助警方先將老翁扶離已發燙的路面，至陰涼處休息，顧姓老翁經過眾人的照料後，慢慢回復意識，老翁也向警方表示，「太熱了、走著走著就暈倒了」！

員警初步檢視老翁身體並無外傷，路邊民宅的熱心民眾也拿出椅子及飲水讓老翁休息、飲用，警方見老翁狀況正常，透過查詢確認老翁住址後，將老翁護送返家。

(中時 )