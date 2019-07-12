一名高齡90歲的顧姓老翁，12日上午疑因烈日酷曬導致身體不適，竟直接暈倒在馬路上，而老翁恰好被路過的龍岡派出所巡佐楊恩貴、警員馬雲九及實習生蕭禾毅發現，一旁的熱心民眾也立即上前幫忙，將老翁攙扶至陰涼處休息。
平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，12日上午8時許，巡佐楊恩貴、警員馬雲九及實習生蕭禾毅執行巡邏勤務時，途經平鎮區東社里時，竟發現有個人倒在路中間，三人著實嚇了一大跳，立即停車上前查看。
經警方查看後發現，倒在路中間的是一名高齡90歲的顧姓老翁，警方起初還以為老翁是發生交通事故，一旁熱心的民眾也上前協助警方先將老翁扶離已發燙的路面，至陰涼處休息，顧姓老翁經過眾人的照料後，慢慢回復意識，老翁也向警方表示，「太熱了、走著走著就暈倒了」！
員警初步檢視老翁身體並無外傷，路邊民宅的熱心民眾也拿出椅子及飲水讓老翁休息、飲用，警方見老翁狀況正常，透過查詢確認老翁住址後，將老翁護送返家。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。