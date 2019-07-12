小青蛙劇團在7月14日上午10時30分於金山區中山堂加場演出。（金山區公所提供）

小青蛙劇團在7月14日上午10時30分於金山區中山堂加場演出。（金山區公所提供）

《新虎姑婆》來了！新北市金山區公所繼今年初《新小紅帽》兒童劇在中山堂的演出大獲好評，再次邀請大台中地區，第一個專職且專業的兒童劇團－小青蛙劇團，在7月14日上午10時30分於金山區中山堂加場演出，全劇以大型人偶真人演出，採現場發音，劇情緊張刺激，開場前以有獎徵答方式要贈送可愛動物造型氣球給現場大小朋友，氣氛熱鬧有趣，來來來！歡迎各位朋友大手牽小手，齊聚中山堂擊退虎姑婆惡勢力！

金山區長陳國欽說，暑假期間小朋友最是開心，除了戶外活動要注意安全，平日家庭及學校培養的品德教育更要延續，本次兒童劇團加場精彩演出，持續帶給小朋友豐富多元的視覺感官刺激，促進腦力與認知發展，表演中更將巧妙融入性平議題，透過人偶生動對話傳達性別平等正確教育觀念，期望在孩童成長過程中，留下深刻的印象，健全人格發展，在金山這塊土地上散下希望的種子。

小青蛙劇團表示，《新虎姑婆》是臺灣早期家喻戶曉的民間傳說，故事敘述山上的老虎精化身為老太婆，在夜裡拐騙小孩並吞食果腹，常被用來哄騙小孩趕快入睡。內容融入現代社會所產生的兒童安全問題，進而讓小朋友們學習如何保護自己、面對危險、解決問題。

金山區公所提到，再次邀請熱門兒童劇團－小青蛙劇團，帶來超人氣的改編創作《新虎姑婆》，劇情淺顯易懂，是一部適合全家大小共同欣賞的兒童劇，誠摯邀請親子老幼於本週日一同來觀賞劇團新穎刺激的人偶劇表演，讓大朋友、小朋友一起快樂Fun暑假。

(中時 )