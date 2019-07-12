新北市有當舖業者去年收到兩名男子典當的金項鍊顏色、重量甚至燒紅後也如同黃金一般當鋪便不宜有他收下，但後來因公會提醒有收到假黃金，因此把黃金送去檢驗，結果發現自己也受騙，損失金額高達11萬，當鋪向兩名典當者提告詐欺，但最後全案最後卻因罪證不足而不起訴。

2018年8月新北市一當鋪業者分別接受了兩名男子典當的金項鍊，分別以5萬元、6萬元收下，後因為公會提醒才把黃金拿去檢測才知道收到假黃金。當鋪業者指控這2名典當假黃金的男子詐欺，但2人都稱不知道情。

聯合報報導，偵訊時，兩名男子都表示金項鍊是朋友周轉的抵押品，根本不知道這是假黃金，檢方調查發現，當初業者收下黃金項鍊時，曾先以火烤做初步的檢驗，當鋪在認定項鍊非贗品後才收下，兩名男並沒有檢驗黃金的專業知識與技術，很難認定他們能辨認真假，檢方認為，兩名典當者當時都是用真實身分資料登記，倘若有意詐騙，應該部會留下真實資料，由於都沒有其他證據能證明兩人有詐欺犯意，因此對他們做出不起訴處分。

(中時電子報)