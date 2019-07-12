中共嚴厲批評美對台軍售嚴重違反國際法

中共今天宣布將對出口武器到台灣的美國企業進行制裁，而美國務院宣布對台軍售涉及數家美方軍火製造商，其中大部份是知名國防承包廠商。這類型企業大多因業務性質涉及國防機密，與大陸實質商業往來本來就非常有限，在目前美國國內「中國威脅」氣氛高張下更是愈加謹慎，大陸對這類型廠商進行制裁，宣示立場的意味濃厚。

這次美方宣布售台22億美元武器裝備包含數個項目，其中最受矚目的108輛M1A2T艾布蘭(Abrams)主戰坦克是由美國通用動力公司陸地系統(General Dynamics Land Systems)製造，其次254枚針刺肩射型飛彈(Stinger missile)是由雷神(Raytheon)公司製造。

由雷神公司製造的針刺飛彈，有肩射型與多種車載型。（圖／雷神公司）

艾布蘭坦克還有2個配套項目，一是美國BAE 系統公司(英國航太公司全資企業)陸地軍備部門在製造的14輛M88A2「大力神」裝甲回收車，與奧斯科許(Oshkosh )企業製造的16輛M1070A1重裝備運輸車。它們用於載運主戰坦克與戰場後勤維護。

另外在這批對台軍售案中沒有列入公告的2個續購項目，總值共4億多美元，分別是雷神公司與洛馬(Lockheed Martin) 製造的FGM-148標槍飛彈，以及同樣是雷神公司製造的拖式(TOW-2B)反裝甲飛彈。

中共外交部發言人耿爽表示，「美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美3個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。」不過，中共外交部沒有說明對上述各家美國企業的制裁包括那些措施。

陸媒《觀察者網》指出，2015年12月美國政府宣布總計18.3億美元對台軍售中，包括派里級巡防艦、AAV7兩棲突擊車、以及針刺飛彈，中共也聲明要對製造與出口這些裝備的雷神公司與洛馬公司進行制裁，當時的外交部發言人洪磊說：「美國企業參與向臺灣出售武器是嚴重損害中國主權和安全利益的行為，中國政府和企業將不會同任何此類企業開展合作和商業往來。」

(中時電子報)