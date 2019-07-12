高雄市區連下了好幾場雨，南漂高雄20年的女韓粉卻po圖說，前金區的馬路居然沒淹水，讓她嚇一大跳，甚至又黑又亮。

女韓粉在臉書社團「韓家軍」貼圖指出，連續下了好幾天雨，高雄的前金區馬路沒有淹水，又黑又亮（沒有修圖喔），外地的人可能不知道，「可是我南漂高雄20年了，下幾天大雨沒淹水這件事，真的有嚇到我了。」她強調，才半年，竟然可以改變這麼多，沒想到綠酸梅還要罷免韓市長。

網友回應說；「我台南市馬路也是唉！真羨慕高雄的馬路又直又漂亮。」、「路真的好漂亮。」、「鳳山建國路往屏東也是一樣，整條路平平平！我本來還很怕會有坑洞，我今天經過看到一樣完美之後我放心多了！」、「真的，新鋪好的路就是這麼乾淨，我高雄人我驕傲。」、「馬路鋪得很平，真的變很美。」、「雖然裝瞎的綠人不少，但大多數民眾眼睛都是雪亮的。」

也有人認為，「巿容美麗又有好人情的高雄，誰都想去高雄（打卡），不如約一天我們一同再到高雄自由行。最想見到韓巿長、嘉芬姐和最甜美的韓冰，別笑我想得太美了。」、「我們家族住高雄70年了，高雄平時很少下雨，今年大雨還真多，連續雨天下到門口地上長一堆青苔，但今年真的都沒淹水，我家巷子都沒積水。」

(中時電子報)