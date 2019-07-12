威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽12日開打的壓軸好戲，推出慣例的「中日大戰」，中華藍雖在讀秒階段追到只差2分，可惜胡瓏貿槍響同時的兩分拋投沒進，最後無奈以75比77不敵日本，且吞本屆瓊斯盃首敗，中華藍13日將跟伊朗交手。

中華藍派出陳盈駿、周儀翔、劉錚、陳冠全與佛羅維斯組成先發陣容，可惜開賽只有劉錚找到手感，其他球員命中率明顯偏低，造成中華藍一度以12比19落後，所幸胡瓏貿一上場就連拿4分，幫助中華藍打完首節，僅以16比19落後。

胡瓏貿延續火燙手感到次節，個人連進兩顆三分球，持續幫助中華藍咬住比分，不過日本逐漸發揮外線火力，加上中華藍防守漏洞過多，日本再次擴大領先差距到兩位數以上，上半場結束，日本43比30領先，中華藍表現明顯放不開。

中華藍下半場吹起反攻號角，陳冠全連進兩顆三分球，帶起一波13比0猛攻，轉眼追平了比數，甚至靠著劉錚兩罰俱中，取得45比44首次超前，接著換成「喇叭」張博勝連進兩顆三分球，但打完前3節，中華藍仍以56比59落後。

打到最後1分31秒，胡瓏貿投進個人第6顆三分球，縮小差距到1分，不過安藤周人馬上投進三分回應，接著劉錚最後49秒完成「三分打」，維持1分差距，沒想到劉錚最後22秒上籃沒進，中華藍竟然忘記趕緊故意犯規凍結時間。

中華藍終在最後3.5秒故意犯規成功，把菲利浦送上罰球線，結果他兩罰中1，中華藍外籍教頭帕克趕緊喊出暫停布置最後一擊，讓胡瓏貿在禁區附近接到球，隨即轉身拋投，可惜這球彈框而出，無法把比賽逼入延長，且吞下首敗。

胡瓏貿全場三分球6投全中，貢獻全隊最高25分，劉錚也有18分，不過中華藍陣容明顯出現兩大隱憂，其一是周儀翔手感冰冷，全場投6中0，僅靠罰球拿到2分，其二是從中華白借調過來的佛羅維斯，根本無法融入團隊，最後只拿5分。

(中時電子報)