巴賽隆納在官方臉書宣布簽下格里茲曼。（嵌入自巴薩FB）

眉來眼去了兩年之久，西甲豪門巴塞隆納今天終於宣布砸下1.2億歐元（逾新台幣42.5億），買斷法國「小王子」格里茲曼（Antoine Griezmann）與馬德里競技的合約。這位去年世足賽銅球獎得主預計周末向巴薩報到，正式簽下包含8億歐元買斷費的5年新約。

格里茲曼的馬競合約買斷費原本是2億歐元，但7月1日起降為1.2億，巴薩才看準出手。不過時間上還是多拖了1、2周，因為巴薩仍與馬競高層接洽，希望不必強行買斷，而是談出一個雙方都能接受的轉會費價碼，只是馬競不接受巴薩提出的分期付款方案，後者只好強行挖角，今天正式官宣。

然而，格里茲曼的轉會目前仍有爭議，因馬競指控巴薩早在上季兩隊仍在爭奪西甲冠軍之際，就已偷偷接觸格里茲曼。因此，馬競認為就算要放人，買斷費也不該是7月起的1.2億，而是之前的2億才對。

對此巴薩方面則說，完全不怕馬競的威脅，因為格里茲曼和巴薩並未在7月前簽下任何草約，沒有違反國際足總（FIFA）的規定。

其實，早在2017年夏天內馬（Neymar）被法甲巴黎聖日耳曼強行挖走，格里茲曼就是巴薩鎖定的頂替人選之一，但當時格里茲曼選擇與馬競續約，去年也再次錯過當梅西（Lionel Messi）隊友的機會。或許是上季明白馬競戰績還是拉不起來，格里茲曼這次終於決定走人，披上巴薩的紅藍戰袍。

巴薩買斷格里茲曼，也爽到了皇家社會。當皇社2014年把格里茲曼賣給馬競的時候，有附帶日後出售可拿到20％轉會費的條款，也就是2400萬歐元。他加盟後可與梅西、蘇亞雷斯（Luis Suarez）組成攻擊3箭頭，巴薩基本上已無找回內馬的需要。

28歲的格里茲曼在馬競效力5季，於各項賽事出賽257場、進133球，期間助馬競贏得西甲冠軍、西班牙國王盃冠軍、西班牙超級盃冠軍、歐霸聯賽冠軍與歐洲超級盃冠軍各1，去年夏天更助法國稱霸俄羅斯世足賽，並在最佳球員評選中獲得第3名，抱回銅球獎。

(中時電子報)