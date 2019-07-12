方便汐止通勤族 市議員張錦豪爭取設YouBike站 22:292019/07/12 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 市議員張錦豪（右）爭取在汐止區吉祥街12巷2號的空地設置YouBike租賃站。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區鄉長里沒有大型的公車進出，居民們期盼可以設置新北市公共自行車（YouBike），經新北市議員張錦豪多次會勘，決定在汐止區吉祥街12巷2號的空地設置YouBike租賃站。張錦豪表示，租賃站將於7月進場施工，完工後將可提供當地居民更便利交通。 張錦豪表示，鄉長里是通往水返腳公園、沿著基隆河岸到星光橋的必經之路，之前民眾都到五堵火車站租借，對於鄉長里這一帶來說很不方便，將設置17柱、可以停34部車，待新的租借站啟用後，對於民眾通勤轉乘或是到基隆河岸都非常方便。 (中時 ) #youbike #鄉長 #汐止 #基隆 #租賃 也許您會感興趣 推薦閱讀 全國首件長照BOT在基隆 明年3月招商 15:462019/07/08 生活 Uber Eats進軍台南、基隆 早餐服務擴至桃園、台中 17:452019/07/08 財經 星夢郵輪世界夢號首航基隆港 與盛世公主相互爭輝 20:052019/07/08 財經 世界夢號首航基隆港 單日旅客逾1.5萬 04:102019/07/09 產業．科技 花蓮去年查賄獎金破百萬 今年仍有高額獎金 14:442019/07/09 社會 舞動電競基隆巡迴賽 帶動產業新樣態 16:102019/07/09 生活 民進黨徵召連任戰基隆立委 蔡適應：全力以赴！ 17:162019/07/10 政治 汐止獨居男陳屍租屋處 身體腐爛傳惡臭 16:202019/07/11 社會 苗栗YouBike服務中心啟用 徐耀昌當直播主推好康 19:412019/07/12 生活 生活熱門新聞 加料空姐代價慘痛 網回比不上他 - 生活 嗆踩屍體太殘忍！林志成戰館長取消 金主曝光 - 生活 郭芷嫣遭長榮開除 打包動作曝超慘下場 - 生活 「南崁小辣椒」GG了 工會幹部深夜曝她私下真面目 - 生活 週末高溫！下週恐有颱風來亂 專家曝這天是關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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