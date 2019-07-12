新北市汐止區鄉長里沒有大型的公車進出，居民們期盼可以設置新北市公共自行車（YouBike），經新北市議員張錦豪多次會勘，決定在汐止區吉祥街12巷2號的空地設置YouBike租賃站。張錦豪表示，租賃站將於7月進場施工，完工後將可提供當地居民更便利交通。

張錦豪表示，鄉長里是通往水返腳公園、沿著基隆河岸到星光橋的必經之路，之前民眾都到五堵火車站租借，對於鄉長里這一帶來說很不方便，將設置17柱、可以停34部車，待新的租借站啟用後，對於民眾通勤轉乘或是到基隆河岸都非常方便。

(中時 )