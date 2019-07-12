高雄真的發大財了!大樂透今晚開獎，高達4億元的頭獎獎落高雄市大社區中山路的「吉興彩券行」，一人獨得，成了今年頭獎第二高的幸運兒得主。

「吉興彩券行」員工陳先生聽聞店裡開出頭獎，簡直不可置信，坦言店面前、後都有其他彩券行夾擊，競爭如此激烈還開出今年第二高頭獎，真的應證了「高雄發大財了」；陳先生透露，店裡的客人多半是熟客，又非假日，過路客不多，推估中頭獎的幸運兒，應該就是住附近的彩迷。

根據臺彩網站晚間公告顯示，第108000063期(本期)大樂透，獎號由小到大為12、14、18、19、37、47，特別號30。

對於沒中頭獎的彩迷也別灰心，因為還有更高額的頭獎等著幸運兒來領，臺彩表示，威力彩已連38槓，在高額頭獎包牌的效益下，買氣比平日倍增，包牌金額也多出3成，下期頭獎將可望衝破10億元，威力彩預定於下周一晚間八點開出幸運獎號。

根據臺彩統計顯示，第四屆103年起至今年6月底，威力彩、大樂透是最受彩迷喜愛的熱門遊戲，全國產生154位幸運的頭獎得主，其中，男性比例73％高於女性27％，最容易中獎的星座以天秤座（13％）居冠、魔羯座（12％）緊追在後，牡羊座、處女座（10％）位居第三。

(中時 )