富邦悍將帶著6連勝的氣勢來到台南對戰統一獅隊，今(12)日此戰和另一地開打的猿象大戰同樣上演逆轉秀。雙方皆派出洋投掛帥，羅力主投6局僅被敲5支安打失1分，而瑞安則是無法壓制悍將，頻頻讓對方攻分，不過猛獅在7局下半連打10人次、攻下5分大局逆轉，最終以6比4獲勝，終止悍將連勝氣焰。

悍將先發投手羅力主投6局完全壓制統一獅打線，再加上高國輝、李宗賢、林益全紛紛繳出猛打賞，關鍵時刻也能敲安攻下分數，以4比1進入第7局。不料換上牛棚投手後，猛獅狂打10個人次，單局攻下5分反以6比4逆轉超前。

7局下半悍將換上後援投手張竣龍後，僅解決一人卻留下滿壘危機，緊急換上范玉禹卻遭代打的高國慶打出深遠的3分清壘安打，比數追成4比4平手，接著潘武雄再敲安一舉超前，悍將換上賴鴻誠和林晨樺都無法有效壓制，單局獅隊敲出6支安打、攻下5分將比數逆轉成6比4，光是此半局就打了將近40分鐘。

最終悍將無力反撲，讓獅隊以6比4帶走勝利，終結近期6連勝，無緣突破隊史(含前身興農牛、義大犀牛)紀錄。而高國慶敲出生涯第299支二壘安打，同時也是追平的3分安打，在賽後獲選為MVP。

(中時電子報)