曾任桃源區公所主祕的國民黨市議員賴文德，2018年涉嫌賄選之「當選無效」官司尚未結束，又因涉嫌在主秘任內、向工程廠商索賄，12日下午遭橋頭地方法院裁定聲押。

市議員賴文德在2018年市議員選舉期間，涉嫌夥同競選總部高姓總幹事，於10月底至11月初交付4000元紅包給選區內的江姓選民；11月20日又交付3000元現金給高姓選民，涉嫌行賄買票，2018年12月才遭橋頭地檢署提起當選無效之訴，官司還在進行中。

橋頭地檢署日前接獲線報，表示高雄市桃源區公所公務員疑利用承辦工程等採購案件機會，向廠商索取賄賂。檢察長指定「檢肅黑金專組」與「高雄市調查處」組成專案小組全力偵辦，11日發動搜索，前往桃源區公所及涉案廠商辦公室查扣證物，同時通知前公所主祕、現任國民黨市議員賴文德、吳姓技士、陳姓廠商等嫌疑人、證人共21人到案說明。

判決指出，陳姓廠商承作桃園區公所工程時，疑似未按圖施工，涉嫌向負責採購驗收的吳姓技士及當時的主祕賴文德行賄。

檢方訊問後認為賴、吳兩人涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，3人均有湮滅證據及串證之虞，向法院聲請羈押禁見。橋頭地院12日下午裁定賴文德聲押獲准，吳姓技士2萬元交保，陳姓廠商5萬元交保，其餘人等請回。

(中時 )