下半季終於止敗的中信兄弟，回到洲際主場迎戰Lamigo桃猿，與在台南開打的獅戰悍將同樣上演逆轉秀。兄弟在首局就先攻下4分大局，不料將先發投手紐維拉換下後，第7局後援投手狂丟4分，一局被桃猿逆轉超前，兄弟展現強烈求勝心，8局下半再賞給桃園逆轉滋味，攻下3分將比數再次超前，最終以9比7戲劇性奪勝。

桃猿在1局上半先馳得點，不過並沒有領先多久，1局下半中信兄弟就展開攻勢，岳東華的外野飛球讓桃猿中外野手黃敬瑋看不到球在哪，趁機跑上三壘，接著陳子豪的滾地球雖遭刺殺，不過還是送回岳東華將比數追平，接著張志豪、詹子賢、蘇緯達連續安打，一舉將比數拉開成4比1領先。

中信兄弟先發投手紐維拉主投6局只掉3分(2分自責分)，不過退場後後援投手無法壓制暴力猿。7局上半桃猿連打9個人次，被敲出5支安打、攻下4分慘遭逆轉，而兄弟則連換3名投手，江忠城、鄭佳彥、吳俊偉才結束此局，桃猿以7比5逆轉戰局。

不到最後不輕言放棄，8局下半桃猿換上陣中最穩牛棚黃子鵬，不過在1出局一、二壘有人的情況下，遭蘇緯達敲出2分打點安打將比數追平成7比7。桃猿緊急更換林柏佑上場接替，不過接下來代打的周思齊也敲安超前，王威晨的安打再添加分數，兄弟單局攻下4分再度將比數逆轉成9比7。

最終兄弟就以9比7收下這得來不易的勝利，而3打數2安打、包辦3分打點的蘇緯達拿下今年首次單場MVP。

(中時電子報)