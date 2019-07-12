電影版《獅子王》找來黃金配音陣容替角色注入強大的靈魂，除了睽違25年，再度為《獅子王》擔任木法沙配音的詹姆斯厄爾瓊斯，更有英國奧斯卡影帝奇維托艾吉佛配音「刀痕」，知名非裔女星艾佛烈伍達配音「沙拉碧」、「彭彭」賽斯羅根 、「沙祖」約翰奧利佛「丁滿」比利埃西納等娛樂圈要人，並由今年甫獲葛萊美四項大獎的新銳才子唐納葛洛佛為主角「辛巴」獻聲，為辛巴青梅竹馬「娜娜」配音的則是流行樂壇天后碧昂絲。

碧昂絲驕傲表示：「我很高興我的孩子們能夠看到它，這意味著更多的是與我能有機會與我的母親及家人分享獅子王的文化意涵與這趟歷程。」唐納葛洛佛表示：「《獅子王》 是一個非常人性化和誠實的故事，講述了我們所有人都曾經歷過的事情。創傷的事情總有可能會發生，重點是能夠彼此負責，彼此相愛。關鍵是不要讓它消耗你的整個生命，讓你從這種經歷中成長和學習。」

該片更找來編、導、演兼具的強法沃執導演筒，現年52歲的強法沃被稱為「視覺魔法師」，曾以《鋼鐵人》為漫威開啟電影宇宙，更以《五星主廚快餐車》拍出活色生香的美食故事挑逗全球觀眾味蕾，《與森林共舞》獲得奧斯卡最佳視覺效果獎，當中所使用的創意和虛擬攝影技術更為電影產業立下全新標準。該片7月17日上映。

(中時 )