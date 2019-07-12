台灣「網球一姐」謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova），12日在溫布頓女雙4強遭遇匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic），首盤雙方一路互保發球局，搶7局台捷組合技高一籌，先聲奪人，次盤又在首局搶先破發，終以7比6（5）、6比4殺入決賽。

台捷組合將與第4種子加拿大達布蘿絲姬（Gabriela Dabrowski）／中國大陸徐一幡爭后，這也是謝淑薇繼2013年之後，生涯第2度殺入溫網女雙決賽，將問鼎個人第3座四大賽冠軍。除了2013年溫網，她與中國大陸好手彭帥也在2014年舉起法網女雙金盃。

謝淑薇殺入溫網女雙決賽，與史崔可娃至少有27萬英鎊獎金落袋，若封后則可平分54萬英鎊（約2150萬新台幣），將有千萬進帳。

首盤雙方發球局都固若金湯，搶7局一開始台捷組合雖因謝淑薇兩次失誤，被追成2平，但在4比3領先時，謝淑薇連兩記發球都發揮水準，直接得分，讓兩人在搶7局率先「聽牌」。對手雖趁發球連追兩分，史崔可娃仍藉一次精彩的發球上網，以絕妙的大角度斜線截擊得分，搶下首盤。

第2盤台捷組合首局就成功破發，奠定勝基，接著一路穩紮穩打，取得5比3聽牌優勢後，甚至還逼出兩個賽末點。儘管兩人這次沒把握機會，讓茉蘭登諾維琪在丟士後保發成功，第10局謝淑薇發球仍保持水準，並抓住此役第3個賽末點，以漂亮的反拍大角度抽球得分，拿下決賽門票。

(中時電子報)