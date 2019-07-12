口湖牽水(車藏)祭典年年超渡174年前雲林沿海大水災罹難先民，日前在雲林登場。為超渡水難的冤魂鄉民會準備數以萬計的狀(車藏)，延請法師興辦道場法會科儀，為亡靈牽狀使其藉此脫離苦海、水域得以超生。由於場面相當壯觀也吸引不少攝影愛好者到場拍攝，不過有民眾分享一組照片，發現有攝影愛好者不但隨意的移動、玩弄水狀，更放肆在水狀群裡搔首弄姿，拿水狀來當作攝影道具隨意擺弄，讓網友們相當傻眼，直言這種行為根本是「踐踏信仰」，恐觸怒亡魂得罪神明。

照片警語係網友自行標註。(翻攝自臉書《爆料公社》)

照片警語係網友自行標註。(翻攝自臉書《爆料公社》)

網友在《爆料公社》分享一組口湖牽水狀祭典的照片，表示「民俗傳統文化你們可以不用認同，但請給予該有的尊重！」照片中的攝影愛好者與外拍女模隨意的移動、玩弄水狀，更放肆在水狀群裡搔首弄姿，拿水狀來當作攝影道具隨意擺弄，離譜脫序的行為令網友傻眼。網友也表示相當為攝影者與照片中的主角感到憂心，留言表示「這些如果已經進行過科儀，很容易就被帶走了吧！拍遺照的意思？」、「瘋了嗎.....每個物品上面都寫萬善同歸還看不懂啊, 還且數量這麼多還看不懂意思嗎....?」、「我不迷信,但是我也是個寧可信其有不可信其無的人....希望照片裡的人一切安好....」

相傳清道光25年(公元1845年)臺灣西岸發生「六七水災」，颱風自西南捲向東北，因無地形掩護，以致濱海村落罹難者達數千人，官兵收拾善後，並在今蚶仔寮萬善同歸祠後方挖坑集體安葬。民間傳說官府奏報朝廷後，道光皇帝將罹難者敕封為「萬善同歸」，口湖鄉居民為緬懷及超渡先人，清咸豐元年（公元1851年）移居下湖的倖存居民，開始募款興建草祠(即蚶仔寮舊金湖港萬善爺廟前身)於蚶仔寮西南處萬人塚旁祭祀。民俗中水災往生者的拔度方式，需透過牽水狀來脫離苦海，因此地水難往生者多，使得口湖牽水狀儀式特別壯觀。

狀（車藏）是竹製長圓筒狀可以轉動的法器，主要用來救度水難的亡靈，據說死在水中的亡靈，透過由法師開光的狀來牽狀，隨著法器的轉動，可以亡靈離開苦海上岸甚至上升得到救贖。

(中時電子報)