強尼戴普（Johnny Depp）近年來和前妻安珀赫德（Amber Heard）的紛紛擾擾，一度對他的演藝事業造成不小衝擊，新片《人生消極掰》日前在蘇黎世影展進行首映，他為此踏上影展著名的「綠地毯」。只見他所到之處，都聚集大批粉絲，並伴隨歡聲雷動的尖叫聲，讓他感動到眼眶泛淚，甚至哽咽表示：「沒想到會有那麼多人來支持我，真的讓我感到很溫暖！這完全超越了我的想像，非常非常感激！」

他在片中飾演只剩六個月壽命的大學教授，為了在僅存的生命中活得精采，進而展開一場瘋狂的人生冒險，戲外有感而發表示：「人很容易被周遭不順心的事情影響，但我發現，最好的方式就是無視它，繼續過自己的人生、珍惜每一秒，因為每一個呼吸都是如此珍貴。」當被問到最寶貴的人生經驗時，他更感性說：「我真的覺得人人都應該要有孩子，因為生兒育女是我人生中最寶貴的體驗，孩子就是我一生中最大的成就！」

電影描述大學教授理查（強尼戴普飾演），某日被醫生診斷只剩六個月可活。絕望的他回到家，正打算告訴妻女這件事時，卻反而得知出軌、女兒出櫃。再次遭受打擊的他，在大罵「人生真該死」之後，決定拋棄一切道德束縛、盡情享受越亂越快樂的人生。他開始瘋狂酗酒、吸毒、濫交，狂野舉止讓妻女都傻眼不已。不過他這堂放飛自我、不合常規的另類人生課程，卻意外啟發他眾多學生…。電影26日上映。

(中時 )