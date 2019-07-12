美國勞工部長阿科斯塔12日宣布辭職。他近日飽受抨擊，被外界點名下台是遲早之事。他涉嫌早年放水涉及性犯罪的美國富商艾波斯坦（Jeffrey Epstein），在艾波斯坦8日被起訴後，民主黨對他的砲轟更是毫不留情。他12日終於決定辭職，7日後生效。總統川普形容阿科斯塔是出色的勞工部長，他討厭出現這種情況，又指並無要求阿科斯塔辭職。

艾波斯坦被控性販賣未成年少女，他早在2008年已有類似前科，但當年擔任佛羅里達州檢察官的阿科斯塔，與艾波斯坦達成認罪協議，不起訴他聯邦罪名，改控以較輕的佛州罪名，讓艾波斯坦只需服刑13個月。

艾波斯坦8日遭到起訴後，阿科斯塔放水艾波斯坦一事引起越來越多的關注。阿科斯塔10日在新聞發布會上替自己辯護，稱如果不是他的辦公室參與了早先這樁案子，艾波斯坦就會完全逃脫牢獄之災。但一些民主黨人批評他沒有向艾波斯坦的受害者道歉，因為這些受害者在這份認罪協議協商的時候對此毫不知情。

川普則是「不捨」阿科斯塔的去職。他說：「我非常討厭他現在所說的話，因為我們會想念他的。」川普透露，他告訴過阿科斯塔不必辭職。

(中時 )