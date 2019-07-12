黃子佼、楊子儀、泰網紅美女I Roam Alone12日出席觀傳局舉辦「發現前所未見的療癒系台北」跨界座談暨歡迎記者會。黃子佼笑稱，自己用逛街拚經濟推銷台北觀光，休假時，希望與孟耿如探訪巷弄文化，行程經常排滿一張A4紙，讓女友虧說逛街像行軍。他坦言提親後，兩人感情處於｢持平」狀態，孟耿如忙參展作品，他工作也忙，經常回家說不到一句話，有時候還得充當司機幫她到處跑腿採買，約會時間也變少。

黃子佼開玩笑說：「我們的感情目前處於一種『公事公辦』的狀態。」但他強調，自己很樂意做成功女人背後的男人，孟耿如為了8月展覽忙碌，自己完全支持。至於是否因籌備婚禮減少工作量，他搖頭表示：｢其實工作量並沒有減少，反而會更增加，因為孕育下一代需要育兒基金，而且養小孩比養狗狗還貴，所以會趁著體力還行的時候更努力工作。」而大家最關心的生子計畫，他笑喊，「明年再說。」

談到楊丞琳被李榮浩情婚成功一事，黃子佼曝自己算是月老，原來，有一次李榮浩記者會找楊丞琳當嘉賓，當時兩人都不熟，黃子佼不斷在台上湊合，當天工作結束後，3人在後台拍合照，還交換彼此電話，後來就聽說兩人在一起了，黃子佼笑說：「在台上亂點鴛鴦譜，沒想到成就一樁好事，我也算是月老。」他透露過年與他們吃了一次飯，親眼見證佳偶，非常開心。

(中時 )