李四端、沈春華、蔡康永12日出席MOMO TV發表會，李四端與沈春華一起受訪妙語如珠，兩人還當場約定將來有望合作新節目，沈春華期待可以開設以女性力量為出發點的節目，李四端讚她，「沈姊做的節目都有最好的觀眾，他們期待她。」蔡康永則怕模糊焦點，低調不受訪。

李四端表示，「我個人認為電視台還是有不可取代之處，不管節目怎麼改變，那個感動不會變。」看到一旁的沈春華，他提及，「印象中我們好像沒同台。」沈春華則回應，「你已經變成董字輩的人，要不要搞一個節目來同台。」沒想到李四端一口答應，「說到做到，我們太需要妳了。」沈春華妙回，「你可以做決定嗎？」李四端在一片笑聲中坦言，「我可以建議。」

老朋友重逢，沈春華打趣李四端，「你看到我會緊張，螺絲掉滿地，真的符合你過去的形象。」李四端失笑表示，「沈姊刻意把我拉回過去。」兩人談話看似針鋒相對，其實充滿趣味。

(中時 )