楊晴12日出席運動品牌新品發表會，因《女兵日記》走紅的她，陽光健康的形象深植人心，而她也透露最近正籌備著買房的計劃。熱愛運動的楊晴，買房的觀點相當與眾不同，她表示：「現在還沒有未來的人生計劃，只希望大樓裡有很大的健身房，和一個可以舒服休息的地方。」

楊晴喜歡跑步，她認為跑步時可以平靜心裡，脫離角色放鬆一下。談到羅平婚禮，她笑說當他第一個告訴自己，她忍不住回應他，「其實你還沒跟我講，我就發現了，我們通常PO工作照片，都會彼此留言，他劇中有寫歌給我，我就看到一個女生，就是他太太，在底下詢問什麼時候要寫歌給我。」羅平夫妻的打情罵俏，她通通看在眼裡，還在屏東拍戲時就發現。

談到羅平結婚消息沒有露出前，楊晴常與羅平趁拍戲空檔聊天，媒體都以「假戲真做」形容兩人，連其他演員不明就裡也有點誤會，她當時想說，「好吧，就幫你擋。」被問到不怕羅平太太誤會嗎？她笑說：「他跟太太會講到我，我還送了他們孩子的東西。」

(中時 )