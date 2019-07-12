桃園市長鄭文燦見到眾議院議長Nancy Pelosi。（甘嘉雯翻攝）

桃園市長鄭文燦在美國訪問，蔡英文總統也啟程赴美，兩人目前正參加台美企業高峰會，同場合現身又拼外交，蔡燦配不免讓人多做聯想，另外他也見到眾議院議長Nancy Pelosi，還轉贈小英《祥龍琉璃》。

「總統的行程有些我有參與」鄭文燦表示，總統能出訪是很不容易的事，她在紐約的行程，部分有參與到，對於合作無間有沒有可能持續到2020？鄭文燦表示，會盡力幫忙蔡總統落實執政的理念，也希望完成連任的目標，主要的責任就是做一個選戰的支持者。

鄭文燦成為副手的呼聲很高，他表示，政治人物在當選的時候，他的心總是感謝的，與選民之間有無形的契約，對自己也有所期許，完成任期當中的每一項工作。

「我會把市長的角色做好，把桃園的工作做好」，鄭文燦表示，至於選舉的工作，他會盡量幫忙蔡總統選舉的連任，「這真的不是政治行程」。

鄭文燦表示，他在會議中會表達台美的關係不僅是民主的夥伴，也是亞太地區重要的戰略夥伴，同時也是科技產業夥伴，美中貿易戰之後，供應鏈應該會移轉到美國，直接從美國下單的企業越來越多，上半年的統計，台灣的電子業直接到美國提高20％，美國也把台灣的企業當作是可靠、保護智慧財產權會更多。

台商回流的案件預估到年底，鄭文燦表示，會超過200億美金以上，以桃園來說，已經核准16件，約在34億美金左右，市府也成立台商回流小組來解決土地、水電以及員工招募的問題，成效相當良好，市府與經濟部有單一窗口的機制。

蔡英文這次訪美，鄭文燦說，他是負責GCTC智慧城市的發展經驗，台北市以及台南市都有一起參與，亞洲矽谷的成員還有經貿訪問團把桃園的綠能、物聯網產業都一起來參加台美企業高峰會。

美國時間11日，鄭文燦見到眾議院Nancy Pelosi，解讀為外交一大邁進，鄭準備的禮物是象徵桃園市鳥的《藍鵲瓷盤》，同時轉贈蔡英文 Tsai Ing-wen總統準備的《祥龍琉璃》給議長，龍正好是Pelosi議長的生肖，象徵台美關係如祥龍瑞氣，盤旋而起。

(中時 )