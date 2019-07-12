歌唱節目《台灣那麼旺》高手組賽事競爭激烈，每位參賽歌手無不把握機會力拚高分，卻傳出衛冕者蔡家蓁本周退賽。蔡家蓁11日發行個人專輯「美•即刻」，她含淚表示，「真的很捨不得這舞台，每次演唱累積的能量是千百倍的基礎，感謝節目讓更多觀眾看到我，才能有這份幸運發片。」她特別感謝民視，讓她能夠在《明日之星》後相隔8年重回比賽舞台，繼續做自己最喜歡的事。

主持人胡瓜也說像是看到孩子飛高飛遠，自己比誰都還要驕傲，也像是爸爸一樣交代蔡家蓁「放心去飛」，因為要準備唱片宣傳，離開舞台退賽是一個過程，就像人生的起承轉合，也期待蔡家蓁專輯大賣，未來更能像許富凱及曹雅雯一樣，邁向金曲歌王、歌后之路，而王瞳、黃子佼、陶喆、范瑋琪、梁文音、符瓊音等藝人也紛紛主動發文恭喜她，讓蔡家蓁覺得自己真得很幸運。

胡瓜透露，節目周周冠軍第一名，收視成績嚇嚇叫，但萬萬沒想到自己也成為「金曲歌王歌后」的搖籃推手，他說：「現在蔡家蓁因為節目累積人氣發唱片了，吸引了各行業以及各國高手前來挑戰，訪問更多元了」，除了有每周從馬來西亞古晉飛來台灣參賽的8歲龔芷玄、馬來西亞僑生的梁敏靜以及擁有百萬粉絲的網紅古拉都是衝著節目名氣而來，現在更有一位特別從美國回來參加台中海選脫穎而出的「外國人」，不太會說中文的ABC陸德培，讓胡瓜笑說現在開始還要練英文了，還廣發英雄帖歡迎日本、印尼……等各國好手來參賽。

(中時 )